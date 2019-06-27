boşandıktan sonra rahatbir nefes alankeyfine diyecekyok. Eski basketbolcu, dünoğlukız kardeşi,babası ve yeğenleriyledeniz keyfiyaptı.Kutluay, günlükkirasıolan 21 metrelik gulettekneden oğluarka arkaya artistikatlayışlar yapıpeğlenceli anlaryaşadı.45 yaşındaki eski basketbolcu, suda sportif hareketler yapıp oğlu Ömer'e de direktifler verdi.Bir ara teknenin halatına tutunup su jimnastiği yapan Kutluay'ın bu hali güldürdü.ile geçen hafta evlenenise kızı. Şener, dün de eşiyle birlikte kızının tenis maçını izleyerek ona destek oldu.