Demet Şener'le boşandıktan sonra rahat bir nefes alan İbrahim Kutluay'ın keyfine diyecek yok. Eski basketbolcu, dün oğlu Ömer, kız kardeşi, babası ve yeğenleriyle Bodrum Cennet Koyu'nda deniz keyfi yaptı.
Kutluay, günlük kirası 850 euro (5 bin 500 lira) olan 21 metrelik gulet tekneden oğlu Ömer'le arka arkaya artistik atlayışlar yapıp eğlenceli anlar yaşadı.
45 yaşındaki eski basketbolcu, suda sportif hareketler yapıp oğlu Ömer'e de direktifler verdi.
Bir ara teknenin halatına tutunup su jimnastiği yapan Kutluay'ın bu hali güldürdü.
DEMET KIZIYLA
Cenk Küpeli ile geçen hafta evlenen Demet Şener ise kızı İrem'in tenis turnuvası için İstanbul'da kaldı. Şener, dün de eşiyle birlikte kızının tenis maçını izleyerek ona destek oldu.
DOĞAN SAVAŞ
Kutluay, günlük kirası 850 euro (5 bin 500 lira) olan 21 metrelik gulet tekneden oğlu Ömer'le arka arkaya artistik atlayışlar yapıp eğlenceli anlar yaşadı.
45 yaşındaki eski basketbolcu, suda sportif hareketler yapıp oğlu Ömer'e de direktifler verdi.
Bir ara teknenin halatına tutunup su jimnastiği yapan Kutluay'ın bu hali güldürdü.
DEMET KIZIYLA
Cenk Küpeli ile geçen hafta evlenen Demet Şener ise kızı İrem'in tenis turnuvası için İstanbul'da kaldı. Şener, dün de eşiyle birlikte kızının tenis maçını izleyerek ona destek oldu.
DOĞAN SAVAŞ
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