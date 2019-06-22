MFÖ’den bir rekor daha!

Bellona Harbiye Açıkhava Konserleri' kapsamında '2019 Yaz Konserleri'nin açılışını yapan Türkiye'nin efsane grubu 'MFÖ, sahne öncesi Plak Ve Ben'in sahibi Nejat Pakyüz'den plak formatında basılan ''The Best Of" albümüyle satış rekoru kırdığının müjdesini aldı. Özkan Uğur, "mutluyuz" dedi.
- Saklambaç
- 22.06.2019
- Gazete
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