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  • 22.06.2019
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’den bir rekor daha!

MFÖ’den bir rekor daha!
Bellona Konserleri' kapsamında '2019 Yaz Konserleri'nin açılışını yapan 'nin efsane grubu ', sahne öncesi Plak Ve Ben'in sahibi Nejat Pakyüz'den plak formatında basılan ''The Best Of" albümüyle satış rekoru kırdığının müjdesini aldı. , "mutluyuz" dedi.

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