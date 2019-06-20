Mikonosta Nusret kuşatması! Hava parası 3 bin euro

Ünü sınırları aşan Nusret Gökçe, geçtiğimiz günlerde Yunanistan'da açtığı yeni mekanıyla Komşu'yu da tuzladı. Ünlü etçinin Yunanistan'ın gözde adası Mikonos'ta açtığı restoran, dünyaca ünlü futbolcularla doldu taştı.
Roma'da forma giyen Stephan El Shaarawy, Real Sociedad'lı Theo Hernandez, Ukraynalı Yevhen Konoplyanka ve Juventus'un Türk yıldızı Emre Can, Nusret'in pişirdiği etlerle Komşu'da ziyafet çeken yıldızlardan birkaçıydı.
Ünlü futbolcularla Yunan jet-setinin akın ettiği mekan öylesine rağbet gördü ki; ön taraftaki deniz manzaralı masaların rezervasyonları bir ay boyunca kapandı.
Ege manzarasında ziyafet çekmek isteyenler ise Yunan basınının iddiasına göre ön masalara 3 bin euro (20 bin lira) hava parası vermeyi göze aldı.
Bu arada Nusret; Mikonos'ta yaz boyunca konaklamak için dünyaca ünlü yıldızların adresi olan Covo Tagoo'nun geceliği 8 bin 250 liralık odasını tercih etti.
Roma'da forma giyen Stephan El Shaarawy, Real Sociedad'lı Theo Hernandez, Ukraynalı Yevhen Konoplyanka ve Juventus'un Türk yıldızı Emre Can, Nusret'in pişirdiği etlerle Komşu'da ziyafet çeken yıldızlardan birkaçıydı.
Ünlü futbolcularla Yunan jet-setinin akın ettiği mekan öylesine rağbet gördü ki; ön taraftaki deniz manzaralı masaların rezervasyonları bir ay boyunca kapandı.
Ege manzarasında ziyafet çekmek isteyenler ise Yunan basınının iddiasına göre ön masalara 3 bin euro (20 bin lira) hava parası vermeyi göze aldı.
Bu arada Nusret; Mikonos'ta yaz boyunca konaklamak için dünyaca ünlü yıldızların adresi olan Covo Tagoo'nun geceliği 8 bin 250 liralık odasını tercih etti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.