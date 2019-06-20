Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 20.06.2019
  • Gazete

Mikonosta Nusret kuşatması! Hava parası 3 bin euro

Ünü sınırları aşan , geçtiğimiz günlerde 'da açtığı yeni mekanıyla Komşu'yu da tuzladı.Yunanistan basını, ‘Mikonos’taki Nusret’in ön masalarına oturmak isteyenler havadan 3 bin euro vermeyi göze alıyor’ iddiasında bulundu.

Hava parası 3 bin euro!
Ünü sınırları aşan Nusret Gökçe, geçtiğimiz günlerde Yunanistan'da açtığı yeni mekanıyla Komşu'yu da tuzladı. Ünlü etçinin 'ın gözde adası Mikonos'ta açtığı restoran, dünyaca ünlü futbolcularla doldu taştı.



Roma'da forma giyen Stephan El Shaarawy, 'lı Theo Hernandez, Ukraynalı Yevhen Konoplyanka ve 'un Türk yıldızı Emre Can, Nusret'in pişirdiği etlerle Komşu'da ziyafet çeken yıldızlardan birkaçıydı.




Ünlü futbolcularla Yunan jet-setinin akın ettiği mekan öylesine rağbet gördü ki; ön taraftaki deniz manzaralı masaların rezervasyonları bir ay boyunca kapandı.



Ege manzarasında ziyafet çekmek isteyenler ise Yunan basınının iddiasına göre ön masalara 3 bin euro (20 bin lira) hava parası vermeyi göze aldı.



Bu arada Nusret; Mikonos'ta yaz boyunca konaklamak için dünyaca ünlü yıldızların adresi olan Covo Tagoo'nun geceliği 8 bin 250 liralık odasını tercih etti.




kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriMikonosta Nusret kuşatması! Hava parası 3 bin euro
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri