İbrahim Tatlıses'in şarkıcı oğlu İdo ile aşk yaşayan Yasemin Şefkatli, uyarıları dikkate almayınca olanlar oldu. Şefkatli, tatil için gittiği Bodrum'da açıkta satışı yasaklanan midye dolmalardan tüketti.





Birkaç saat sonra şiddetli karın ve mide ağrısı çeken güzel model, apar topar hastaneye kaldırıldı. İlaçlı serum verilen Yasemin Şefkatli, sabaha karşı hastaneden taburcu edildi.

Sosyal medyadan hastanede çekilmiş fotoğrafını paylaşan Şefkatli, "Midye yemeyin" uyarısı yaptı. Bu arada bayram tatili boyunca 50'den fazla kişinin zehirlenmesi nedeniyle Bodrum'da açıkta midye dolma satışı bir süreliğine yasaklanmıştı.