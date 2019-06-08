Sevilen sanatçı Sibel Can, bayram sonrası büyük sevinç yaşadı. 'Yeni Aşkım' albümündeki 'Vallahi Yalan' şarkısına çektiği klip için 20 saat havuzda kalan Can, emeğinin karşılığını aldı. Ünlü şarkıcının video klibi, büyük ilgi gördü.
Dijital platformada en çok izlenen videolar listesinde yükselişe geçen 'Vallahi Yalan' şarkısının klibi 3 günde 1 milyon kez izlendi. Can da bu sevincini önceki gün sosyal medyada paylaşmayı ihmal etmedi.
Dijital platformada en çok izlenen videolar listesinde yükselişe geçen 'Vallahi Yalan' şarkısının klibi 3 günde 1 milyon kez izlendi. Can da bu sevincini önceki gün sosyal medyada paylaşmayı ihmal etmedi.
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