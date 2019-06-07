Yıllardır kurduğu annelik hayaline kavuşan Tülin Şahin, karnındaki bebeğine gözü gibi bakıyor. 4 aylık hamile olan 38 yaşındaki manken, önceki gün kahvaltısını takipçileriyle paylaştı.
Ünlü model; avokado, yumurta, kepek ekmeği ve açık çaydan oluşan kahvaltıyı paylaşıp altına not düştü: "Diğer günler portakal suyu, domates, salatalık, zeytin ve peynir de var."
Ünlü model; avokado, yumurta, kepek ekmeği ve açık çaydan oluşan kahvaltıyı paylaşıp altına not düştü: "Diğer günler portakal suyu, domates, salatalık, zeytin ve peynir de var."
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