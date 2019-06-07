Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 07.06.2019
  • Gazete

’in kahvaltı keyfi

Yıllardır kurduğu annelik hayaline kavuşan , karnındaki bebeğine gözü gibi bakıyor. 4 aylık hamile olan 38 yaşındaki manken, önceki gün kahvaltısını takipçileriyle paylaştı.

Anne Şahin’in kahvaltı keyfi
Yıllardır kurduğu annelik hayaline kavuşan Tülin Şahin, karnındaki bebeğine gözü gibi bakıyor. 4 aylık hamile olan 38 yaşındaki manken, önceki gün kahvaltısını takipçileriyle paylaştı.



Ünlü model; avokado, yumurta, kepek ekmeği ve açık çaydan oluşan kahvaltıyı paylaşıp altına not düştü: "Diğer günler portakal suyu, domates, salatalık, zeytin ve peynir de var."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriTülin Şahin’in kahvaltı keyfi
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri