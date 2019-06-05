Yıldız futbolcu Arda Turan ile eşi Aslıhan Doğan Turan, Ekim 2018'de oğullarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Aylardır minik Hamza Arda'nın yüzünü nazar korkusuyla göstermeyen ünlü çift, dün kural bozdu. Güzel yenge, Arda Turan ve minik oğluyla çektirdiği aile pozunu sosyal medyada paylaşarak herkesin bayramını kutladı. Tüm sevimliliğiyle anne ve babasının ortasında objektiflere poz veren Hamza Arda, "Tam bir bayram şekeri" dedirtti. Minik bebeğin yüzünün göründüğü bu ilk fotoğrafa da ikilinin takipçilerinden "Maşallah Hamza Arda'ya" yorumları yağdı.
Turan ile Doğan Ailesi, dün Ayvalık'ta bayram kahvaltısı yaptı.
Turan ile Doğan Ailesi, dün Ayvalık'ta bayram kahvaltısı yaptı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.