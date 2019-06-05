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- çifti kural bozdu! İşte 'nın ilk karesi...

Ekim 2018’de kavuştukları oğulları ’nın yüzünü nazar korkusuyla göstermeyen ile , dün kural bozdu. Minik Arda’nın yüzünün göründüğü ilk kare, ‘Bayram şekeri gibi’ dedirtti.

Bayram şekeri
Yıldız futbolcu Arda Turan ile eşi Aslıhan Doğan Turan, Ekim 2018'de oğullarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Aylardır minik Hamza Arda'nın yüzünü nazar korkusuyla göstermeyen ünlü çift, dün kural bozdu. Güzel yenge, ve minik oğluyla çektirdiği aile pozunu sosyal medyada paylaşarak herkesin bayramını kutladı. Tüm sevimliliğiyle anne ve babasının ortasında objektiflere poz veren , "Tam bir bayram şekeri" dedirtti. Minik bebeğin yüzünün göründüğü bu ilk fotoğrafa da ikilinin takipçilerinden "Maşallah Hamza Arda'ya" yorumları yağdı.



Turan ile Doğan Ailesi, dün Ayvalık'ta bayram kahvaltısı yaptı.



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