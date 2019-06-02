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  • 02.06.2019
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dünyada paraşütle en yüksekten atlayan ilk oldu

Çılgın YouTuber
YouTuber , ABD'nin Tenessee eyaletindeki Memphis şehrinde özel bir uçakla 33 bin feet'e tırmandı. Bu noktadan kendini boşluğa bıraktı. Tam 2 dakika 15 saniyelik serbest düşüşün ardından da paraşütünü açtı. Güvenli bir iniş yaptı. Işıtmak, 'dünyada en yüksekten paraşütle tandem atlayış gerçekleştiren ' olarak adını tarihe yazdırdı...

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