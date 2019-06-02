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  • 02.06.2019
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Bayram tatilini fırsat bilen sanat ve cemiyet hayatının ünlü isimleri 'a akın etti

, bayram için ’ın adasına akın etti. Yoğun talep üzerine adaya uçuşlardaki yerler doldu taştı. 4 bin 500 liralık direkt uçuşlar tükenirken ve kalkışlı özel jetler de yoğun talep gördü.

Mikonos kuşatması
Her yaz Yunanistan'ın ünlü adası Mikonos'u mesken tutan sanat ve cemiyet hayatının ünlüleri, yine Komşu'ya koştu. Ramazan Bayramı'nı Ege'nin karşı kıyısında geçirmek isteyen Beyaz Türkler'in akınıyla uçak seferleri doldu. Talep üzerine Türk Hava Yolları, Mikonos'a günde 5 sefer düzenlemeye başlamıştı. 'dan direkt uçuşun gerçekleştiği 4 bin 500 liralık seferlerde hiç yer kalmadı. Direkt uçuşla 'a gidemeyen tatilciler, bu kez B planını devreye soktu.



BİLETLER TÜKENDİ
Ünlüler, Mikonos'a gitmek için İstanbul'dan Atina aktarmalı uçuşları tercih etti. Ancak yoğun talep üzerine bu seferlerde de yer kalmadı. Özel jetlerin de yoğun talep gördüğü öğrenildi. Ellerini çabuk tutan Mina Somer, Eda Taşpınar ve Şebnem Çapa gibi sosyetikler ise bayramdan günler önce Mikonos'a uçtu.




Geçen yıl Mikonos'tan ev alan , bu yazı da Komşu'da geçiriyor. Ünlü ikoncan, müdavimi olduğu adada keyif çatıyor.

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