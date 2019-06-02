Her yaz Yunanistan'ın ünlü adası Mikonos'u mesken tutan sanat ve cemiyet hayatının ünlüleri, yine Komşu'ya koştu. Ramazan Bayramı'nı Ege'nin karşı kıyısında geçirmek isteyen Beyaz Türkler'in akınıyla uçak seferleri doldu. Talep üzerine Türk Hava Yolları, Mikonos'a günde 5 sefer düzenlemeye başlamıştı. İstanbul'dan direkt uçuşun gerçekleştiği 4 bin 500 liralık seferlerde hiç yer kalmadı. Direkt uçuşla Mikonos'a gidemeyen tatilciler, bu kez B planını devreye soktu.
BİLETLER TÜKENDİ
Ünlüler, Mikonos'a gitmek için İstanbul'dan Atina aktarmalı uçuşları tercih etti. Ancak yoğun talep üzerine bu seferlerde de yer kalmadı. Özel jetlerin de yoğun talep gördüğü öğrenildi. Ellerini çabuk tutan Mina Somer, Eda Taşpınar ve Şebnem Çapa gibi sosyetikler ise bayramdan günler önce Mikonos'a uçtu.
Geçen yıl Mikonos'tan ev alan Eda Taşpınar, bu yazı da Komşu'da geçiriyor. Ünlü ikoncan, müdavimi olduğu adada keyif çatıyor.
BİLETLER TÜKENDİ
Ünlüler, Mikonos'a gitmek için İstanbul'dan Atina aktarmalı uçuşları tercih etti. Ancak yoğun talep üzerine bu seferlerde de yer kalmadı. Özel jetlerin de yoğun talep gördüğü öğrenildi. Ellerini çabuk tutan Mina Somer, Eda Taşpınar ve Şebnem Çapa gibi sosyetikler ise bayramdan günler önce Mikonos'a uçtu.
Geçen yıl Mikonos'tan ev alan Eda Taşpınar, bu yazı da Komşu'da geçiriyor. Ünlü ikoncan, müdavimi olduğu adada keyif çatıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.