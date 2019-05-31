Hintli model ve oyuncu Diana Penty, Fransa'da düzenlenen 2019 Cannes Film Festivali'nde Türk modacı Nedret Taciroğlu imzalı kostümü tercih etmişti. 33 yaşındaki oyuncunun taşıdığı tasarım çok beğenildi. Fransız medyası ise festivaldeki en güzel elbiseyi seçmek için anket düzenledi. Buna göre Taciroğlu'nun Penty için hazırladığı kostüm birinci seçildi. Festival kapsamında, top model Heidi Lushtaku ve dünya jet sosyetesinin ünlü ismi Roberta Gilardi de yine Taciroğlu imzalı kıyafetleriyle göz kamaştırmıştı.
- Saklambaç
- 31.05.2019
- Gazete
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