Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 29.05.2019
  • Gazete

Sıra dışı bir aşkın hikayesi '' yakında

’, yıldız olma hayalleri kuran Sevda ile esrarengiz bir geçmişe sahip olan Ali’nin sıra dışı aşk hikayesini konu alıyor.

'Kimse Bilmez' yakında
Dizi, atv'de izlenir' sloganıyla yıllardır efsane yapımları ekranlara getiren atv'den bir dizi daha geliyor: "Kimse Bilmez". Çok yakında başlayacak dizinin yapımcılığını Baba Yapım, yönetmenliğini ise Kartal Çidamlı ve U. Hakan Eren üstleniyor. Dram, aksiyon ve maceranın eksik olmayacağı dizinin başrolünde Keremcem, Özgü Kaya, Engin Hepileri ve Burak Serdar Şanal var.

Senaryosunu Hasan Burak Kayacı'nın kaleme aldığı , sürükleyici hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla atv izleyicilerinin gönüllerinde taht kuracak. Dizi; bir markanın yüzü seçilerek yıldız olma hayallerine yaklaşan Sevda'nın, kardeşinin 'Pilot' adında acımasız bir mafyanın eline düştüğünü ve para bulamazsa öldürüleceğini öğrenmesiyle başlıyor...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriSıra dışı bir aşkın hikayesi 'Kimse Bilmez' yakında
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri