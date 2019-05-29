Dizi, atv'de izlenir' sloganıyla yıllardır efsane yapımları ekranlara getiren atv'den bir dizi daha geliyor: "Kimse Bilmez". Çok yakında başlayacak dizinin yapımcılığını Baba Yapım, yönetmenliğini ise Kartal Çidamlı ve U. Hakan Eren üstleniyor. Dram, aksiyon ve maceranın eksik olmayacağı dizinin başrolünde Keremcem, Özgü Kaya, Engin Hepileri ve Burak Serdar Şanal var.
Senaryosunu Hasan Burak Kayacı'nın kaleme aldığı Kimse Bilmez, sürükleyici hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla atv izleyicilerinin gönüllerinde taht kuracak. Dizi; bir markanın yüzü seçilerek yıldız olma hayallerine yaklaşan Sevda'nın, kardeşinin 'Pilot' adında acımasız bir mafyanın eline düştüğünü ve para bulamazsa öldürüleceğini öğrenmesiyle başlıyor...
Senaryosunu Hasan Burak Kayacı'nın kaleme aldığı Kimse Bilmez, sürükleyici hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla atv izleyicilerinin gönüllerinde taht kuracak. Dizi; bir markanın yüzü seçilerek yıldız olma hayallerine yaklaşan Sevda'nın, kardeşinin 'Pilot' adında acımasız bir mafyanın eline düştüğünü ve para bulamazsa öldürüleceğini öğrenmesiyle başlıyor...
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