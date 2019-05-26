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  • 26.05.2019
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, tatilinde 'Bir Zamanlar Çukurova'yı takip etti

Çukurova her yerde
Geçen hafta ABD tatiline çıkan , 'den 10 bin kilometre uzakta bile atv'den kopamadı. 'Bir Zamanlar Çukurova' hayranı popçu, dizinin yeni bölümünü 'taki otel odasında izledi. Akalın, dizinin Saniye'si Yeninci'ye de "Kız ağlattın dünyanın öbür ucunda" diyerek övgü yağdırdı.

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