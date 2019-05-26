Geçen hafta ABD tatiline çıkan Demet Akalın, Türkiye'den 10 bin kilometre uzakta bile atv'den kopamadı. 'Bir Zamanlar Çukurova' hayranı popçu, dizinin yeni bölümünü New York'taki otel odasında izledi. Akalın, dizinin Saniye'si Selin Yeninci'ye de "Kız ağlattın dünyanın öbür ucunda" diyerek övgü yağdırdı.
- Saklambaç
- 26.05.2019
- Gazete
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