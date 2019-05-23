Doğuştan Nager Sendromlu oğlu Daniel'in sağlığına kavuşması için çırpınan Özlem Kaymaz, oğluyla aynı kaderi yaşayanlara destek çıktı. Kaymaz, yüzündeki şekil bozukluğu nedeniyle nefes almakta zorlanan 17 yaşındaki Daniel gibi yüzlerinde farklılık olan bireyler için çalışan Yüzümle Mutluyum Derneği'nin gönüllü üyesi oldu.
- Saklambaç
- 23.05.2019
- Gazete
Özlem Kaymaz, oğluyla aynı kaderi paylaşanlara destek çıktı
Türkiye Eski Güzeli Özlem Kaymaz, Nager Sendromu ile doğan oğlu gibi yüzünde farklılık olanlara destek çıktı. Kaymaz, suratında anomali olanlara destek vermek için yanağına kelebek kondurdu.
Doğuştan Nager Sendromlu oğlu Daniel'in sağlığına kavuşması için çırpınan Özlem Kaymaz, oğluyla aynı kaderi yaşayanlara destek çıktı. Kaymaz, yüzündeki şekil bozukluğu nedeniyle nefes almakta zorlanan 17 yaşındaki Daniel gibi yüzlerinde farklılık olan bireyler için çalışan Yüzümle Mutluyum Derneği'nin gönüllü üyesi oldu.
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