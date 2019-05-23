Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 23.05.2019
  • Gazete

la uğraşan , yetiştirdiği sebze ve meyveleri 'a pazarlayacak

’de çiftlik kurup a başlayan , ticarete atıldı. Ünlü oyuncu, yetiştirdiği sebze ve meyveleri Yunan nişanlısı ’nın memleketine satacak.

Aşkın meyvesi
Burak Hakkı, hem işte hem de aşkta kazandı. 2017'den beri Yunan model Hara Pappa ile aşk yaşayan Hakkı, ticarete atıldı. Yakışıklı oyuncu, geçtiğimiz yıl Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Güneyli Köyü'nde satın aldığı 35 bin metrekarelik arsaya çiftlik kurmuştu. Oyuncu, Saroz Körfezi'ndeki çiftliğinde yapmaya başladı. 300 bin dolara aldığı arsada sebze ve meyve yetiştiren Hakkı, çıtayı iyice yükseltti.



KARŞI KIYIYA TİCARET
Oyuncu, çiftliğinde ürettiği sebze ve meyveleri evlilik hazırlıkları yaptığı Hara Pappa sayesinde Yunanistan'a satacak. Ege'nin karşı kıyısına ihracat yaparak ülkemizin ekonomisine katkı sağlayacak olan Hakkı, önceki gün de yetiştirmekte olduğu yerli balkabağı, kivi, ahududu, kuşburnu ve iğdeyi sosyal medyada gururla paylaştı. Ünlü oyuncu, Ekim ve Kasım aylarında hasat ettiği organik ürünlerini 'a pazarlayacak.



GELİBOLU'DAN YUNANİSTAN'A
Hakkı, Gelibolu'daki çiftliğinde yetiştirdiği organik ürünleri önümüzdeki sonbaharda Yunanistan'a pazarlayacak. 45 yaşındaki Hakkı, Komşu'ya ihraç edeceği tarım ürünleriyle kendisine yeni bir gelir kapısı yaratmış olacak.



kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriOrganik tarımla uğraşan Burak Hakkı, yetiştirdiği sebze ve meyveleri Yunanistan'a pazarlayacak
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri