Burak Hakkı, hem işte hem de aşkta kazandı. 2017'den beri Yunan model Hara Pappa ile aşk yaşayan Hakkı, ticarete atıldı. Yakışıklı oyuncu, geçtiğimiz yıl Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Güneyli Köyü'nde satın aldığı 35 bin metrekarelik arsaya çiftlik kurmuştu. Oyuncu, Saroz Körfezi'ndeki çiftliğinde organik tarım yapmaya başladı. 300 bin dolara aldığı arsada sebze ve meyve yetiştiren Hakkı, çıtayı iyice yükseltti.
KARŞI KIYIYA TİCARET
Oyuncu, çiftliğinde ürettiği sebze ve meyveleri evlilik hazırlıkları yaptığı Hara Pappa sayesinde Yunanistan'a satacak. Ege'nin karşı kıyısına ihracat yaparak ülkemizin ekonomisine katkı sağlayacak olan Hakkı, önceki gün de yetiştirmekte olduğu yerli balkabağı, kivi, ahududu, kuşburnu ve iğdeyi sosyal medyada gururla paylaştı. Ünlü oyuncu, Ekim ve Kasım aylarında hasat ettiği organik ürünlerini Yunanistan'a pazarlayacak.
GELİBOLU'DAN YUNANİSTAN'A
Hakkı, Gelibolu'daki çiftliğinde yetiştirdiği organik ürünleri önümüzdeki sonbaharda Yunanistan'a pazarlayacak. 45 yaşındaki Hakkı, Komşu'ya ihraç edeceği tarım ürünleriyle kendisine yeni bir gelir kapısı yaratmış olacak.
KARŞI KIYIYA TİCARET
Oyuncu, çiftliğinde ürettiği sebze ve meyveleri evlilik hazırlıkları yaptığı Hara Pappa sayesinde Yunanistan'a satacak. Ege'nin karşı kıyısına ihracat yaparak ülkemizin ekonomisine katkı sağlayacak olan Hakkı, önceki gün de yetiştirmekte olduğu yerli balkabağı, kivi, ahududu, kuşburnu ve iğdeyi sosyal medyada gururla paylaştı. Ünlü oyuncu, Ekim ve Kasım aylarında hasat ettiği organik ürünlerini Yunanistan'a pazarlayacak.
GELİBOLU'DAN YUNANİSTAN'A
Hakkı, Gelibolu'daki çiftliğinde yetiştirdiği organik ürünleri önümüzdeki sonbaharda Yunanistan'a pazarlayacak. 45 yaşındaki Hakkı, Komşu'ya ihraç edeceği tarım ürünleriyle kendisine yeni bir gelir kapısı yaratmış olacak.
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