Şampiyonluk umudunu kaybeden Beşiktaş'ın başkanı Fikret Orman, teselliyi aşk hayatında buldu. Özel hayatıyla sık sık gündem olan Orman'ın geçtiğimiz ay gönlünü Tuğba Coşkun'a kaptırdığını ilk kez TAKVİM duyurmuştu. O günden beri ilişkilerini gözlerden uzak yaşayan Coşkun ile Fikret Orman'ın yan yana çekilen ilk görüntüleri dün ortaya çıktı. Sürpriz ikili, geçtiğimiz cumartesi günü Fikret Orman'ın nikah şahitliğini de yaptığı yeğeni Tayfun Çotuk'un evine çocuk sevmeye gitti.
COŞKUN, ŞİMDİDEN AİLEYE GİRDİ
Çotuk, buluşmadan görüntüleri sosyal medyada paylaşınca TAKVİM'in manşete taşıdığı Tuğba Coşkun ile Fikret Orman aşkı kanıtlandı. Bu arada Coşkun'un 2010'da boşandığı Mehmet Ali Erbil'den bir oğlu bulunuyor. 40 yaşındaki güzel, boşandıktan sonra gönlünü sosyetik avukat Önder Fırat'a kaptırdı ve tam yedi sene süren bu ilişki 2017'de sona erdi. O günden beri aşk hayatında sessiz olan Tuğba Coşkun, suskunluğunu ise kendisinden 11 yaş büyük olan Orman aşkıyla bozdu. Bu arada Sedef Hanım'dan boşandıktan sonra çapkınlığa hız veren Fikret Orman ise Azeri model Ula Alex'in ardından Özlem Kaymaz'la aşk yaşamıştı.
Orman, gönlünü bu kez de Mali'nin eski eşi Coşkun'a kaptırdı.
Kendisinden 11 yaş büyük olan Fikret Orman'la yaklaşık bir aydır aşk yaşayan Tuğba Coşkun, sevgilisinin aile fertleriyle de tanıştı.
COŞKUN, ŞİMDİDEN AİLEYE GİRDİ
Çotuk, buluşmadan görüntüleri sosyal medyada paylaşınca TAKVİM'in manşete taşıdığı Tuğba Coşkun ile Fikret Orman aşkı kanıtlandı. Bu arada Coşkun'un 2010'da boşandığı Mehmet Ali Erbil'den bir oğlu bulunuyor. 40 yaşındaki güzel, boşandıktan sonra gönlünü sosyetik avukat Önder Fırat'a kaptırdı ve tam yedi sene süren bu ilişki 2017'de sona erdi. O günden beri aşk hayatında sessiz olan Tuğba Coşkun, suskunluğunu ise kendisinden 11 yaş büyük olan Orman aşkıyla bozdu. Bu arada Sedef Hanım'dan boşandıktan sonra çapkınlığa hız veren Fikret Orman ise Azeri model Ula Alex'in ardından Özlem Kaymaz'la aşk yaşamıştı.
Orman, gönlünü bu kez de Mali'nin eski eşi Coşkun'a kaptırdı.
Kendisinden 11 yaş büyük olan Fikret Orman'la yaklaşık bir aydır aşk yaşayan Tuğba Coşkun, sevgilisinin aile fertleriyle de tanıştı.
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