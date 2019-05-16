Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 16.05.2019
  • Gazete

’ne damgası! 800 bin euroluk mücevherleriyle dikkatleri üzerine topladı

72. ’ne ile Meryem Uzerli katıldı. Deniz, şıklığı ve 800 bin euroluk mücevherleriyle kırmızıyı halıya damga vurdu.



Fransa'daki Cannes Film Festivali'nin açılış törenine katılan Dilan Çiçek Deniz, kırmızı halıya damga vurdu. Fransız mücevher markası Messika'nın özel davetlisi olarak törene katılan güzel oyuncu, Hakan Akkaya imzalı abiyesiyle prensesleri andırdı. Deniz, 80 karatlık mücevherleriyle göz kamaştırdı. Deniz, markanın 800 bin euro (5 milyon 400 bin lira) değerindeki 250 adet damla pırlantadan oluşan kolye, bileklik ve küpeleriyle ışıl ışıldı. Üzerinde servet taşıyan oyuncuyu, tören boyunca yakın korumalar adım adım izledi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriCannes Film Festivali’ne Dilan Çiçek Deniz damgası! 800 bin euroluk mücevherleriyle dikkatleri üzerine topladı
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri