Fransa'daki Cannes Film Festivali'nin açılış törenine katılan Dilan Çiçek Deniz, kırmızı halıya damga vurdu. Fransız mücevher markası Messika'nın özel davetlisi olarak törene katılan güzel oyuncu, Hakan Akkaya imzalı abiyesiyle prensesleri andırdı. Deniz, 80 karatlık mücevherleriyle göz kamaştırdı. Deniz, markanın 800 bin euro (5 milyon 400 bin lira) değerindeki 250 adet damla pırlantadan oluşan kolye, bileklik ve küpeleriyle ışıl ışıldı. Üzerinde servet taşıyan oyuncuyu, tören boyunca yakın korumalar adım adım izledi.
- Saklambaç
- 16.05.2019
- Gazete
Cannes Film Festivali’ne Dilan Çiçek Deniz damgası! 800 bin euroluk mücevherleriyle dikkatleri üzerine topladı
72. Cannes Film Festivali’ne Dilan Çiçek Deniz ile Meryem Uzerli katıldı. Deniz, şıklığı ve 800 bin euroluk mücevherleriyle kırmızıyı halıya damga vurdu.
Fransa'daki Cannes Film Festivali'nin açılış törenine katılan Dilan Çiçek Deniz, kırmızı halıya damga vurdu. Fransız mücevher markası Messika'nın özel davetlisi olarak törene katılan güzel oyuncu, Hakan Akkaya imzalı abiyesiyle prensesleri andırdı. Deniz, 80 karatlık mücevherleriyle göz kamaştırdı. Deniz, markanın 800 bin euro (5 milyon 400 bin lira) değerindeki 250 adet damla pırlantadan oluşan kolye, bileklik ve küpeleriyle ışıl ışıldı. Üzerinde servet taşıyan oyuncuyu, tören boyunca yakın korumalar adım adım izledi.
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