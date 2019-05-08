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  • 08.05.2019
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Funda Eryiğit'ten 'a ' Ömer' selamı

Ustaya selam
Bu yıl 24.'sü gerçekleşen Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri, önceki akşamki törende sahiplerini buldu. MKM Attila İlhan Salonu'ndaki törene sanat dünyasının ünlüleri akın etti.



Kıvanç Tatlıtuğ, 'En İyi Erkek Komedi Oyuncu Ödülü'nü aldı. Engin Akyürek ise 'Ayhan Işık Özel Ödülü'ne layık görüldü. Tiyatroda 'Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu' seçilen Funda Eryiğit, merhum 'ın Ömer selamıyla ustaya selam çaktı.


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