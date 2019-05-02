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  • 02.05.2019
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'nın yeni koleksiyon tanıtımına müstakbel gelini da katıldı

, yeni koleksiyonunu tanıttı. Görkemli davete, müstakbel gelini da katıldı. Samimi tavırlarıyla dikkat çeken mütevazi güzel, ’dan sonra ailenin de kalbini kazandı.

Davete gelin

Sosyetenin önde gelen isimlerinden Arzu Sabancı, giyim markası Koton için tasarladığı yeni koleksiyonunu önceki gün firmanın Beyoğlu'ndaki mağazasında görücüye çıkardı. Davette, Sabancı'nın yeni koleksiyonunun yanı sıra, müstakbel gelini Zeynep Nazlı Kayı da ilgi odağı oldu.

Bugüne kadar büyük oğlu Hacı Sabancı'nın sevgililerine mesafeli davranarak otoriter kayınvalide imajı çizen Arzu Hanım, bu geleneğini Kayı için bozmuştu...

Daha önce sosyal medyada Kayı'nın doğum gününü kutlayan Sabancı, geçtiğimiz günlerde de sosyetik güzeli takibe alarak oğlunun ilişkisine onay verdiğini kanıtlamıştı. Güzelliği ve hanımefendiliğiyle herkesi kendine hayran bırakan Kayı, davette bol bol paylaşım yaparak da müstakbel kayınvalidesine destek verdi.

İyice aileye giren Kayı, davet boyuncu da 'ın dostlarıyla kaynaştı...
ile Eylül 2017'den beri aşk yaşayan sosyetik güzel, Arzu Hanım'ın kuzeni Aslı Şen'le de verdiği pozları 'da paylaştı.

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