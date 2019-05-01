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  • 01.05.2019
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Havalimanı’nı eleştirenlere ders verdi

Havalimanı’nı eleştirenlere ders verdi: Kızmayın ama bence çok haşmetli İstanbul'a yakışan bir havalimanı olmuş.

Büyük övgü

Avrupa'nın en büyük havalimanı olma özelliğiyle Türkiye'ye gurur yaşatan İstanbul Havalimanı, ünlü isimleri de kendine hayran bıraktı. İşleri dolasıyla sık sık uçan Deniz Akkaya, önceki gün şu paylaşımı yapıp hem havalimanına övgüler yağdırdı hem de eleştiri yapanlara ders verdi:

"Havalımanı ülkemize hayırlı olsun. Niye herkes çok büyük olmasından, yürümekten şikayetçi? Bence çok haşmetli, İstanbul'a yakışan bir havalimanı olmuş. Kızmayın bana."

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