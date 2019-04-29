Bir telefon uygulaması kişilerin gösterdiği yaşı ölçen bir sistem geliştirdi. Kraliçe Elizabeth'e komşu olan Türk gelin Aslı Watson da bu uygulamaya yerli ve yabancı ünlülerin fotoğraflarını yükledi.

Ortaya çıkan sonuçlar ise dikkat çekiciydi. Yıllara meydan okuyan yerli ve yabancı kadınlar şöyle listelendi: Türk sinemasının 75 yaşındaki yıldızı Nebahat Çehre, programa göre 45 yaşında çıktı.

Çehre, cildini sık sık keseyle temizlediğini ve düzenli uyuyup sağlıklı beslendiğini açıklamıştı. 38 yaşında olan 1996 Best Model of Turkey birincisi Güzide Duran ise 24 gösteriyor. Duran'ın bir çocuğu bulunuyor.

Şu sıralar Cem Yılmaz'la dolu dizgin bir aşk yaşayan ve iki çoçuğu bulunan 47 yaşındaki sunucu Defne Samyeli, programa göre 29 yaşında gösteriyor.

49 yaşındaki oyuncu Jennifer Lopez, 37 gösteriyor.

48 yaşındaki İngiliz eski model Naomi Campbell, 29 gösteriyor.

43 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu Charlize Theron, 34 gösteriyor.

İbrahim Kutluay'la yollarını ayıran 42 yaşındaki Demet Şener, 32 gösteriyor. Şener'in iki çocuğu bulunuyor.