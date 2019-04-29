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  • 29.04.2019
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İşte yaşından genç görünen yerli ve yabancı ünlüler... Hesaplamaya göre, 75 yaşındaki 45 yaşında çıktı

Yıllara meydan okuyan kadınların görünen yaşı hesaplandı. 75 yaşındaki 45, 47 yaşındaki ise 29 çıktı. Listenin tamamı herkesi şaşırttı.

Çehreleri genç

Bir telefon uygulaması kişilerin gösterdiği yaşı ölçen bir sistem geliştirdi. 'e komşu olan Türk gelin Aslı Watson da bu uygulamaya yerli ve yabancı ünlülerin fotoğraflarını yükledi.

Ortaya çıkan sonuçlar ise dikkat çekiciydi. Yıllara meydan okuyan yerli ve yabancı kadınlar şöyle listelendi: Türk sinemasının 75 yaşındaki yıldızı , programa göre 45 yaşında çıktı.

Çehre, cildini sık sık keseyle temizlediğini ve düzenli uyuyup sağlıklı beslendiğini açıklamıştı. 38 yaşında olan 1996 of Turkey birincisi ise 24 gösteriyor. Duran'ın bir çocuğu bulunuyor.

Şu sıralar 'la dolu dizgin bir aşk yaşayan ve iki çoçuğu bulunan 47 yaşındaki sunucu , programa göre 29 yaşında gösteriyor.

49 yaşındaki oyuncu , 37 gösteriyor.

48 yaşındaki İngiliz eski model , 29 gösteriyor.

43 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu , 34 gösteriyor.

'la yollarını ayıran 42 yaşındaki , 32 gösteriyor. Şener'in iki çocuğu bulunuyor.

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