Her Cuma atv'de ekrana gelen reyting rekortmeni dizi 'Hercai' ile gönüllerde taht kuran Ebru Şahin'den alkışlık hareket... Güzel oyuncu, dizi setinin yer aldığı Mardin'deki çocukların sıkıntılarına şahit olunca kayıtsız kalmadı. 25 yaşındaki oyuncu, Mardin Derik Yassıtepe köyündeki miniklere yardım eli uzattı. Şahin, Instagram'daki 'koyokullariyardimprojesi' adlı hesap aracılığıyla da okuldaki öğretmenle iletişime geçti.

GÖNÜLLERİ FETHETTİ...

Ünlü oyuncu, öğrencilerin dizüstü bilgisayar ile eğitim seti ihtiyacını karşılamak için dizi setinde seferberlik başlattı. Şahin ile rol arkadaşları, öğrencilerin teknoloji ve kırtasiye masraflarını giderip miniklere oyuncak da gönderdi. Bu hareketiyle yüzü gibi kalbinin de güzel olduğunu kanıtlayan ünlü oyuncu, iyilik hareketinin geniş kitlelere yayılması için takipçilerine sosyal medyada çağrıda bulundu. Güzel oyuncu; Ağrı, Van ve Diyarbakır'daki köy okullarında okuyan öğrencilerin de yüzlerinin gülmesini sağladı...





REYYAN'A SÜRPRİZ

Şahin'in kendi gibi yardımsever hayranları, oyuncunun canlandırdığı Reyyan karakteri adına fan sayfası açtı. Sayfada oyuncunun 18 Mayıs'taki doğum günü için de LÖSEV'e yardım kampanyası başlatıldı.





CAN DOSTLARA HEDİYE!

Hayvansever ​Derin Mermerci de 38. yaş gününde kendisine anlamlı bir hediye verdi. Sosyetik güzel, Bolluca Hayvan Barınağı'na 50 bin liralık bağış yaptı.





Sosyetik işkadını sosyal medyadaki takipçilerine de şöyle seslendi: "Sihirli değneğim olsa, tüm can dostlarımız için kullanırdım. Satın alma, sahiplen..."