Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 29.04.2019
  • Gazete

atv’nin ’nin Reyyan’ı Mardin’deki minikleri sevindirdi

atv’nin ’nin Reyyan’ı , Mardin’deki minikleri sevindirdi. Sosyetik de Bolluca Hayvan Barınağı’na bağış yaptı...

Güzel kalpler

Her Cuma atv'de ekrana gelen reyting rekortmeni dizi 'Hercai' ile gönüllerde taht kuran Ebru Şahin'den alkışlık hareket... Güzel oyuncu, dizi setinin yer aldığı Mardin'deki çocukların sıkıntılarına şahit olunca kayıtsız kalmadı. 25 yaşındaki oyuncu, Mardin Derik Yassıtepe köyündeki miniklere yardım eli uzattı. Şahin, 'daki 'koyokullariyardimprojesi' adlı hesap aracılığıyla da okuldaki öğretmenle iletişime geçti.

GÖNÜLLERİ FETHETTİ...
Ünlü oyuncu, öğrencilerin dizüstü bilgisayar ile eğitim seti ihtiyacını karşılamak için dizi setinde seferberlik başlattı. Şahin ile rol arkadaşları, öğrencilerin teknoloji ve kırtasiye masraflarını giderip miniklere oyuncak da gönderdi. Bu hareketiyle yüzü gibi kalbinin de güzel olduğunu kanıtlayan ünlü oyuncu, iyilik hareketinin geniş kitlelere yayılması için takipçilerine sosyal medyada çağrıda bulundu. Güzel oyuncu; Ağrı, Van ve Diyarbakır'daki köy okullarında okuyan öğrencilerin de yüzlerinin gülmesini sağladı...



REYYAN'A SÜRPRİZ
Şahin'in kendi gibi yardımsever hayranları, oyuncunun canlandırdığı Reyyan karakteri adına fan sayfası açtı. Sayfada oyuncunun 18 Mayıs'taki doğum günü için de LÖSEV'e yardım kampanyası başlatıldı.


CAN DOSTLARA HEDİYE!
Hayvansever ​Derin Mermerci de 38. yaş gününde kendisine anlamlı bir hediye verdi. Sosyetik güzel, Bolluca Hayvan Barınağı'na 50 bin liralık bağış yaptı.



Sosyetik işkadını sosyal medyadaki takipçilerine de şöyle seslendi: "Sihirli değneğim olsa, tüm can dostlarımız için kullanırdım. Satın alma, sahiplen..."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç Haberleriatv’nin fenomen dizisi Hercai’nin Reyyan’ı Ebru Şahin Mardin’deki minikleri sevindirdi
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri