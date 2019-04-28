Burdur'un Yeşilova ilçesindeki beyaz kumsalı ve berrak suyuyla son yıllarda "Türkiye'nin Maldivler'i" olarak anılan Salda Gölü, ünlülerin ilgi odağı haline geldi. Oyuncu Ebru Cündübeyoğlu da önceki gün Isparta'daki oyunu sonrasında soluğu hemen Salda Gölü'nde aldı.
Güzel oyuncu, turkuaz renkli gölden yaptığı paylaşımlarla herkesi kıskandırdı. Sosyetik işadamı Sinan Hotiç de Salda Gölü'nü ziyaret eden isimler arasındaydı. Paçalarını sıyırıp gölde poz veren Hotiç, paylaştığı bu kareyle de Maldivler'deymiş gibi hava attı.
Bugüne kadar dünyanın pek çok ülkesini gezen Hotiç, Salda Gölü'nün eşsiz güzelliğine hayran kaldığını söyledi.
Güzel oyuncu, turkuaz renkli gölden yaptığı paylaşımlarla herkesi kıskandırdı. Sosyetik işadamı Sinan Hotiç de Salda Gölü'nü ziyaret eden isimler arasındaydı. Paçalarını sıyırıp gölde poz veren Hotiç, paylaştığı bu kareyle de Maldivler'deymiş gibi hava attı.
Bugüne kadar dünyanın pek çok ülkesini gezen Hotiç, Salda Gölü'nün eşsiz güzelliğine hayran kaldığını söyledi.
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