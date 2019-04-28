Ahmet Ertegün’ün eşi Mica Ertegün servetini öğrencilere yatırıyor! "Benim için gençler paha biçilemez"

Müzik dünyasının en özel yapımcısı olarak gösterilen merhum Ahmet Ertegün'ün eşi Mica Hanım'ın Türkiye hayranı olduğunu bilmeyen yok. Boş zamanlarında Bodrum ve İstanbul'a gelen Mica Ertegün, ünlü Vogue dergisine konuştu. New York'taki malikanesinde özel açıklamalar yapan Mica Hanım, "Oxford Üniversitesi'ne neden milyonlarca dolarlık bağış yaptığımı merak ediyorlar. Hatta eleştiriyorlar. Öncelikli olarak sadece Oxford'a değil, birçok eğitim kurumuna bağış yapıyorum. Kadın olduğum için ne yapsaydım, bütün paramı mücevherlere mi yatırsaydım! Benim çocuğum yok ve ben paramı öğrencilere gençlere yatırmayı tercih ediyorum. Bu birilerini rahatsız ediyorsa, onları bu problemle başbaşa bırakıyorum" dedi. Gençlerin gelecek olduğunu belirten Mica Ertegün, şöyle devam etti: Gençleri hiçbir mücevherle kıyaslayamam. Hepsi bana göre paha biçilemez. Çünkü onlar güzel bir dünya için tek şansımız. 20 yıl önce gençlere eğitim bursu verdiğim için çok mutluyum. O gençler bugün bulundukları noktalarda iyi bir dünya için çalışıyor.Dünyanın en iyi 10 mimarından biri olan Mica Ertegün, evinin her köşesini kendisini dekore ediyor. Mica Hanım, Boğaz'daki yalılardan sonra ABD'deki malikanelere hayat veriyor.