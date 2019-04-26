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  • 26.04.2019
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'ta 'li fotoğrafçı 'un objektifine poz veren 'in şöhreti sınırları aştı

Bir dünya şöhret

Geçtiğimiz günlerde New York'ta ABD'li fotoğrafçı Timothy Mc Gurr'un objektifine poz veren Hande Erçel'in şöhreti sınırları aştı. Puma ve ortaklığının marka yüzü olan güzel oyuncu, dünyaca ünlü moda dergisi Marie Clarie'in de Dubai edisyonuna kapak oldu.



SINIR AŞAN BAŞARI...
25 yaşındaki oyuncu, bu gurur verici haberi de dün sosyal medya hesabından verdi. Derginin kapağını 'da paylaşan , bu hamlesiyle hayranlarını sevindirdi. Ocak ayında kaybettiği annesinin acısını kalbine gömüp işlerine dört elle sarılan ünlü oyuncu, Ortadoğu'da da şöhrete kavuşarak hayranlarından
İşlerinde gaza basan Hande Erçel'in ünü kısa sürede Türkiye sınırlarını aştı.

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