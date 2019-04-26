Geçtiğimiz günlerde New York'ta ABD'li fotoğrafçı Timothy Mc Gurr'un objektifine poz veren Hande Erçel'in şöhreti sınırları aştı. Puma ve Les Benjamins ortaklığının marka yüzü olan güzel oyuncu, dünyaca ünlü moda dergisi Marie Clarie'in de Dubai edisyonuna kapak oldu.





SINIR AŞAN BAŞARI...

25 yaşındaki oyuncu, bu gurur verici haberi de dün sosyal medya hesabından verdi. Derginin kapağını Instagram'da paylaşan Hande Erçel, bu hamlesiyle hayranlarını sevindirdi. Ocak ayında kaybettiği annesinin acısını kalbine gömüp işlerine dört elle sarılan ünlü oyuncu, Ortadoğu'da da şöhrete kavuşarak hayranlarından

İşlerinde gaza basan Hande Erçel'in ünü kısa sürede Türkiye sınırlarını aştı.