Ocak ayında Büyükada'da çıkan yangın ahırların olduğu bölgeye de sıçrayınca tam 9 at telef olmuştu. Yangın sırasında bazı atlarda da derin yanıklar oluştu. Sarıyer'deki Kısırkaya Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi'ne gönderilen bu atlardan biri de hamileydi... Bu acı haberi alan ünlü yapımcı Mustafa Uslu ile oyuncu eşi Sinem Hanım da, hamile atın bakımıyla yakından ilgilendi. Geçtiğimiz haftalarda ikizlerini kucağına alan ünlü çift, hamile atın sağlığına kavuşması için gereken tüm desteği verdi.





ZULME ARTIK SON VERİN

Müjdeli haberi önceki gün sosyal medya hesaplarından veren Sinem ile Mustafa Uslu, at ile yavrusunun fotoğrafını paylaşıp yetkilelere de şu mesajı verdi: "Cayır cayır yandı Büyükada yangınında... Dört ay tuttu bebeğini de; onu koruyup kolladı. Hem kendini toparladı, hem de bebeği geliştirip dünyaya getirdi. Yetkililer artık fayton zulmüne son versin. Bu canlar artık yanmasın."





YANGINDAN KURTULMUŞTU

Ocak ayında Büyükada'da çıkan yangın, ahırların olduğu bölgeye de sıçradı. Dokuz atın telef olup üç atın da yaralanmasının ardından faytonculara yine tepki yağmıştı.

Uslu, efsane yarış atı 'Bold Pilot'ın hikayesini de beyaz perdeye taşımıştı.