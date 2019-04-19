Bir süre önce sivilceleriyle gündeme gelen ünlü top model Kendall Jenner, son dönemlerde pürüzsüz cildiyle dikkatleri üzerine çekiyor. 23 yaşındaki Victoria's Secret meleği sırrı şöyle açıklıyor:
"Cildimin sorunlu olduğu dönemlerde limon suyunu, balı ve karbonatı karıştırdım. Gün içersinde 1-2 kez sivilceli bölgelere uygulandım. Bu doğal yöntemle cildimi parlattım."
"Cildimin sorunlu olduğu dönemlerde limon suyunu, balı ve karbonatı karıştırdım. Gün içersinde 1-2 kez sivilceli bölgelere uygulandım. Bu doğal yöntemle cildimi parlattım."
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