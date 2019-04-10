Sosyete dünyasında önceki gün soğuk rüzgarlar esti... Nişantaşı'nda düzenlenen bir davete, cemiyet dünyasının genç isimleri akın etti. Bunlardan biri Ceylan Çapa'ydı. Her zamanki güler yüzüyle davete katılan sosyetik güzel, arkadaşlarıyla sohbete daldı. Ceylan Çapa'dan bir süre sonra ise aynı davette Aslışah Alkoçlar göründü... Geçmişte yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen ikiliden Çapa, Alkoçlar'ı görür görmez adeta kaçarcasına davetten ayrıldı.



AİLESİYLE DE TANIŞTIRMIŞTI...

Bu tavır karşısında morali bozulan Aslışah Alkoçlar da kısa süre sonra mekanı terk etti. Bir dönemin yakın dostlarını bu duruma getiren ise Altuğ Leblebici... 11 aydır Alkoçlar ile aşk yaşayan sosyetik madenci, Ekim 2014 ile Aralık 2015 arasında ise Ceylan Çapa ile beraberdi.

Çapa, ailesiyle de tanıştırdığı Leblebici'nin yakın arkadaşıyla aşk yaşaması üzerine dostluğunu bitirdi. Bu arada Ceylan Çapa'nın da adı Aslışah Alkoçlar'ın eski aşkı Hakan Sabancı ile anılmış ancak Çapa, bu iddiayı kesin dille yalanlamıştı.



Ceylan Çapa ile Leblebici'nin Ekim 2014'te başlayan beraberliği, Aralık 2015'te sona ermişti. Çapa, aşkını ailesiyle de tanıştırmıştı.

11 aylık aşklarını ilk başta "Yakın arkadaşız" diye inkar eden Alkoçlar ile Leblebici'nin ilişkisi, adım adım evliliğe gidiyor.