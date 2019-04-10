Geçtiğimiz günlerde hayranı olduğu Arsenalli yıldız Mesut Özil'i Londra'daki maçı sonrası ziyaret eden dünyaca ünlü Bollywood yıldızı Shahrukh Khan, aynı zamanda Özil'in nişanlısı Amine Gülşe ile de tanıştı. Hint sinemasının dünyaca ünlü temsilcilerinden olan 53 yaşındaki Khan, ülkesine dönünce bu buluşmayla ilgili konuştu.

Hint basınına göre Mesut Özil'in mütevazılığına övgüler yağdıran Shahrukh Khan, Amine Gülşe'yi de yere göğe sığdıramadı. Aynı zamanda oyunculuk da yapan 2014 Türkiye Güzeli'ni Bollywood'un dünyaca ünlü yıldızı Aishwarya Rai'ye benzeten Shahrukh Khan, şöyle dedi: "Amine Gülşe'nin duru güzelliği ve gözlerini ilk gördüğümde aklıma ilk Aishwarya Rai geldi. Gülşe, onun gençlik yıllarındaki haline ikizi kadar benziyor. Amine'nin de onun gibi dünya çapında bir yıldız olması için önünde hiçbir engel yok. Amine Gülşe ile ortak bir projede yer almayı çok isterim. Hatta bu isteğimi Londra'daki tanışmamızda kendisine de ilettim. O da Hint sinemasını çok sevdiğini söyleyip bu teklifime sıcak baktı."





Mesut Özil ve nişanlısı Gülşe, geçtiğimiz günlerde Londra'da Khan ile bir araya gelmişti.

45 yaşındaki Hintli oyuncu Aishwarya Rai, Bollywood'dan sonra Hollywood yapımı birçok filmde de rol aldı.

Amine Gülşe, duru güzelliği ile tüm dünya basınının ilgisini çekiyor.