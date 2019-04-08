Güzel oyuncu Hatice Şendil ve yapımcı eşi Burak Sağyaşar, çok sevdikleri Paris'te yine aşka geldi... İkili, renkli pozlarıyla imrendirdi.
Tatilden aşk dolu anlarını Instagram'da paylaşan Hatice Şendil, bu pozunun altına kalp koyarak eşine bir kez daha ilan-ı aşk etti. İkilinin takipçileri fotoğrafa "Paris kumruları" yorumu yaptı.
- Saklambaç
- 08.04.2019
- Gazete
Güzel oyuncu Hatice Şendil ve yapımcı eşi Burak Sağyaşar, Paris'te yine aşka geldi
Güzel oyuncu Hatice Şendil ve yapımcı eşi Burak Sağyaşar, çok sevdikleri Paris'te yine aşka geldi... İkili, renkli pozlarıyla imrendirdi.
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