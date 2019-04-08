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  • 08.04.2019
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Güzel oyuncu ve yapımcı eşi , 'te yine

Paris kumruları

Güzel oyuncu Hatice Şendil ve yapımcı eşi Burak Sağyaşar, çok sevdikleri 'te yine ... İkili, renkli pozlarıyla imrendirdi.

Tatilden aşk dolu anlarını 'da paylaşan Hatice Şendil, bu pozunun altına kalp koyarak eşine bir kez daha ilan-ı aşk etti. İkilinin takipçileri fotoğrafa "Paris kumruları" yorumu yaptı.

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