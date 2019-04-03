Popun kraliçesi Beyonce ile rapçi eşi Jay Z, hafta sonu ABD'de düzenlenen NAACP Image Ödülleri törenine katıldı.

Şık giyimiyle dikkat çeken seksi şarkıcı, 15 yıl aradan sonra ikinci kez 'Yılın Şov İnsanı' ödülünü aldı. Ünlü şarkıcının eşinin bileğindeki saat ise dikkatlerden kaçmadı.

Tamamı safirden olan Richard Mille marka saatin, 2.5 milyon dolar (14 milyon lira) olduğu anlaşıldı. Böylece Jay-Z dünyanın en pahalı saatine sahip insan oldu...