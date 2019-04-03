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  • 03.04.2019
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Z dünyanın en pahalı saatine sahip

Z, hafta sonu 'de düzenlenen törenine katıldı. safirden olan saatten, yalnızca bir tane üretildiği öğrenildi. rapçinin ayrıca saatin rengi için de ekstradan ödeme yaptığı belirtildi.

Zamanı değerli

Popun kraliçesi Beyonce ile rapçi eşi Jay Z, hafta sonu 'de düzenlenen törenine katıldı.

Şık giyimiyle dikkat çeken seksi şarkıcı, 15 yıl aradan sonra ikinci kez 'Yılın Şov İnsanı' ödülünü aldı. şarkıcının eşinin bileğindeki saat ise dikkatlerden kaçmadı.

safirden olan Richard Mille marka saatin, 2.5 milyon dolar (14 milyon lira) olduğu anlaşıldı. Böylece Jay-Z dünyanın en pahalı saatine sahip insan oldu...

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