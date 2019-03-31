İbrahim Kutluay’dan olaylı şekilde boşanan Demet Şener, mutluluğu Londra’da yaşayan işadamı Cenk Küpeli’de buldu. Önceki gün soluğu sevgilisinin yanında alan Şener, Küpeli ile baş başa karesini paylaşıp sosyal medyada ilan-ı aşk etti.
Kendisini Edwina Sponza'ylaaldattığını öne sürerek İbrahimKutluay'dan olaylı şekilde boşananDemet Şener, aşk sarhoşu…
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