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  • 31.03.2019
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Kendisini 'yla aldattığını öne sürerek 'dan boşanan aşk sarhoşu

’dan olaylı şekilde boşanan , mutluluğu ’da yaşayan işadamı ’de buldu. Önceki gün soluğu sevgilisinin yanında alan Şener, Küpeli ile baş başa karesini paylaşıp sosyal medyada ilan-ı aşk etti.

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