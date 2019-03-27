Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna ile Suudi işadamı sevgilisi Hassan Jameel dünyaevine giriyor... ABD ve İngiliz basının iddialarına göre geçen yıl aşk yaşamaya başlayan ikili, ilişkilerini evlilikle taçlandırmaya karar verdi. Rihanna'nın çocuk şartı koştuğu öğrenilirken, çiftin önümüzdeki yaz Amerika'da düğün yapacağı belirtildi.