Oyuncu Irmak Ünal, geçtiğimiz gün soluğu kızı Kayla ve oğlu Vadi ile birlikte Bali'de aldı. Ünal, çocuklarıyla egzotik adada macera dolu anlar yaşadı. Oyuncu, dün de kızı ve oğluyla filleri sevdi.



Ünlü oyuncu ile kızı, Molly adındaki fille böyle poz verdi. Oyuncunun bu karesi binlerce beğeni aldı. Ünal, çocuklarıyla çıktığı tatilden bol bol paylaşım yaparak da Instagram'ı renklendirdi.