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  • 24.03.2019
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Görkemli final! Mercedes-Benz sona erdi

Mercedes-Benz sona erdi. Son günde de ünlü isimler defilelere akın etti...



İstanbul'da düzenlenen Mercedes-Benz İstanbul Fashion Week bitti... Tasarım direktörlüğünü Ebru Atılgan'ın üstlendiği Exquise son bahar-kış defilesi, İstanbul moda haftası kapsamında gerçekleştirildi. Öner Evez'in kareografisini yaptığı defilede; Exquise markasının Golden Rhapsody koleksiyonu moda severlerin huzuruna çıkarken, defile ilgiyle izlendi.

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