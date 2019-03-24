İstanbul'da düzenlenen Mercedes-Benz İstanbul Fashion Week bitti... Tasarım direktörlüğünü Ebru Atılgan'ın üstlendiği Exquise son bahar-kış defilesi, İstanbul moda haftası kapsamında gerçekleştirildi. Öner Evez'in kareografisini yaptığı defilede; Exquise markasının Golden Rhapsody koleksiyonu moda severlerin huzuruna çıkarken, defile ilgiyle izlendi.
- Saklambaç
- 24.03.2019
- Gazete
Görkemli final! Mercedes-Benz İstanbul Fashion Week sona erdi
Mercedes-Benz İstanbul Fashion Week sona erdi. Son günde de ünlü isimler defilelere akın etti...
İstanbul'da düzenlenen Mercedes-Benz İstanbul Fashion Week bitti... Tasarım direktörlüğünü Ebru Atılgan'ın üstlendiği Exquise son bahar-kış defilesi, İstanbul moda haftası kapsamında gerçekleştirildi. Öner Evez'in kareografisini yaptığı defilede; Exquise markasının Golden Rhapsody koleksiyonu moda severlerin huzuruna çıkarken, defile ilgiyle izlendi.
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