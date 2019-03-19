Türk sevgilisi Deniz Akalın'la yaşadığı aşkla manşetlerden düşmeyen Juventus Başkanı Andrea Agnelli, karizmasıyla da kadınların gözdesi… Akalın'la 2015'ten beri aşk yaşayan ve bu ilişki uğruna eşinden boşanan Agnelli, geçtiğimiz günlerde Monaco'daki bir gece kulübünde ilgi odağı oldu. İtalyan yönetici, eski model Barbara Meoni nam-ı diğer Lady Tabata'nın sahibi olduğu gece kulübünde sabaha dek eğlendi. Seksi modelle fotoğrafını Instagram'da yayınlayan Agnelli, kısa süre sonra paylaşımını silince kafalar karıştı.

Tabata da aynı kareyi "Başkan Andrea Agnelli'nin beni ziyarete gelmesine çok sevindim" notuyla paylaştı. Bunun üzerine sosyal medya Agnelli'nin iki çocuğunun annesi Deniz Akalın'ı aldattığı iddialarıyla çalkalandı. Seksi model ise şu sözlerle aşk dedikodularını yalanladı: "Andrea ile birbirimizi 20 yıldır tanıyoruz. O, çok etkileyici ve oldukça seksi. Ondan çok hoşlandım. Ama ne yazık ki duygusal bir ilişki olmadı."

Andrea Agnelli ile aşk iddiasını "Ne yazık ki aramızda bir şey yok" diye yalanlayan Tabata, Agnelli'den etkilendiğini gizleyemedi.





İKİ KIZLARI VAR

İki yıl önce kızları Livia Selin'i kucaklarına alan Agnelli ile Akalın çifti geçen yıl da kızları Vera Nil'e kavuşmuştu.