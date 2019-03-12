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  • 12.03.2019
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Alman futbolcu 'e ekran başında destek oluyor

10 numara taraftar

Premier Lig'in 30. haftasında 'in formasını giydiği Arsenal, Emirates Stadı'nda 'ı ağırladı. Ev sahibi takım, 12. dakikada Granit Xhaka ve 69. dakikada penaltıdan Pierre-Emerick Aubameyang'ın attığı gollerle 2-0 kazandı.

İlk 11'de başlayan Alman futbolcu Mesut Özil, 77 dakika sahada kaldı. Dünyaca ünlü yıldızın müstakbel eşi Amine Gülşe ise ekran başındaydı. Aşkının formasını giyen Gülşe, Instagram hesabında bu kareyi paylaştı...



25 yaşındaki güzel model, İngiltere'de olmadığı zamanlarda Mesut Özil'e ekran başından destek oluyor. İki ay önce nişanlanan çift, bu yaz evlenmeyi planlıyor.

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