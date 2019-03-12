Premier Lig'in 30. haftasında Mesut Özil'in formasını giydiği Arsenal, Emirates Stadı'nda Manchester United'ı ağırladı. Ev sahibi takım, 12. dakikada Granit Xhaka ve 69. dakikada penaltıdan Pierre-Emerick Aubameyang'ın attığı gollerle 2-0 kazandı.



İlk 11'de başlayan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, 77 dakika sahada kaldı. Dünyaca ünlü yıldızın müstakbel eşi Amine Gülşe ise ekran başındaydı. Aşkının formasını giyen Gülşe, Instagram hesabında bu kareyi paylaştı...





25 yaşındaki güzel model, İngiltere'de olmadığı zamanlarda Mesut Özil'e ekran başından destek oluyor. İki ay önce nişanlanan çift, bu yaz evlenmeyi planlıyor.