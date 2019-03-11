Eski futbolcu Emre Aşık, İstanbul Etiler'deki mekanda sabaha karşı bir erkekle eğlenen eşi Yağmur Aşık'ın ihanetini affetmedi. Soluğu mahkemede aldı. Boşanma ve iffet davası açtı. Eski futbolcudan bir hamle daha geldi. Aşık şok suçlamalarda bulundu: "Eşim fuhuştan sabıkalı. 2011'deki Barbie fuhuş operasyonunda şüphelidir. Duygu olan adını Yağmur olarak değiştirmiş.
Dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, para aklama gibi suçlara karışmıştır. Uyuşturucu kullanıyor ve çocuklarımızı dövüyor. Onları dadıya emanet edip yurt dışına gitmiş. Nerede olduğu belli değil." Eski futbolcu, instagram'dan açıklama yaptı. Yaşanları boşanma davası açtıktan sonra öğrendiğini iddia etti. Yağmur Aşık da adli sicil kaydını sosyal medyadan paylaşıp suçlamaları reddetti.
VETERİNERE DE SALDIRMIŞTI!
Yağmur Aşık'ın vukuatları bununla da sınırlı değil. İstanbul'da 2017'de meydana gelen olayda, Yağmur Aşık, bahçesinde bulduğu baykuşu veterinere götürdü. 3 gün sonra ise geri istedi, işyerine gitti. Veterinerlere saldırdı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı. Üç veteriner toplamda 100 bin liralık tazminat davası açtı. Mahkeme ceza dosyasının incelenmesi için duruşmayı erteledi.
Dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, para aklama gibi suçlara karışmıştır. Uyuşturucu kullanıyor ve çocuklarımızı dövüyor. Onları dadıya emanet edip yurt dışına gitmiş. Nerede olduğu belli değil." Eski futbolcu, instagram'dan açıklama yaptı. Yaşanları boşanma davası açtıktan sonra öğrendiğini iddia etti. Yağmur Aşık da adli sicil kaydını sosyal medyadan paylaşıp suçlamaları reddetti.
VETERİNERE DE SALDIRMIŞTI!
Yağmur Aşık'ın vukuatları bununla da sınırlı değil. İstanbul'da 2017'de meydana gelen olayda, Yağmur Aşık, bahçesinde bulduğu baykuşu veterinere götürdü. 3 gün sonra ise geri istedi, işyerine gitti. Veterinerlere saldırdı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı. Üç veteriner toplamda 100 bin liralık tazminat davası açtı. Mahkeme ceza dosyasının incelenmesi için duruşmayı erteledi.
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