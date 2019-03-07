Başarılı müzisyen Nil Karaibrahimgil, önceki gün Kanyon'da objektiflere yansıdı. Oğlu Aziz Arif için alışverişe çıkan sanatçı, mağazada legolarla oynadı. Karaibrahimgil'in neşeli anları da objektife böyle yansıdı.