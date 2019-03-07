Ünlü şarkıcı Karaibrahimgil, önceki gün oğlu Aziz Arif için çıktığı oyuncak alışverişinde neşeli anlar yaşadı. Başarılı müzisyen Nil Karaibrahimgil, önceki gün Kanyon'da objektiflere yansıdı. Oğlu Aziz Arif için alışverişe çıkan sanatçı, mağazada legolarla oynadı. Karaibrahimgil'in neşeli anları da objektife böyle yansıdı.
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