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  • 07.03.2019
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Ünlü şarkıcı Karaibrahimgil oğlu ile neşeli anlar yaşadı

Ünlü şarkıcı Karaibrahimgil, önceki gün oğlu için çıktığı oyuncak alışverişinde neşeli anlar yaşadı.

Nil neşesi
Başarılı müzisyen Nil Karaibrahimgil, önceki gün Kanyon'da objektiflere yansıdı. Oğlu Aziz Arif için alışverişe çıkan sanatçı, mağazada legolarla oynadı. Karaibrahimgil'in neşeli anları da objektife böyle yansıdı.

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