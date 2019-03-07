Demet Sabancı Çetindoğan'ın kızı Pırıl, önceki gün bu havalı kareyi paylaştı. Genç kıza annesinden "Dikkat et üşütme" yorumu yaptı. Sosyetik güzel de annesine "Senin montunla üşütmem" dedi.
Demet Sabancı Çetindoğan'ın kızı Pırıl, önceki gün bu havalı kareyi paylaştı. Genç kıza annesinden "Dikkat et üşütme" yorumu yaptı. Sosyetik güzel de annesine "Senin montunla üşütmem" dedi.
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