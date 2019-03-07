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  • 07.03.2019
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'ın kızı Pırıl bu havalı kareyi paylaştı

Pırıl'a ana uyarı

Demet Sabancı Çetindoğan'ın kızı Pırıl, önceki gün bu havalı kareyi paylaştı. Genç kıza annesinden "Dikkat et üşütme" yorumu yaptı. Sosyetik güzel de annesine "Senin montunla üşütmem" dedi.

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