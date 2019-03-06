Yılın en iyi dizisi: Bir Zamanlar Çukurova

Perşembe günleri atv'de ekrana gelen sevilen dizi "Bir Zamanlar Çukurova" ödüle doymuyor. Yayınlanmaya başladığı günden beri, reyting listesinde 1. sırayı kimseye kaptırmayan 'Bir Zamanlar Çukurova' bu kez de yılın dizisi seçildi.



HDH (Hayata Dair Her Şey) Medya tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen törende, geçtiğimiz yılın en iyileri ödüllendirildi. Kamu, iş, siyaset ve sanat dünyasının buluştuğu gecede, atv'nin sevilen dizisi ödüle layık görülerek başarısını tescilledi.



Bir Zamanlar Çukurova'nın ödülü, Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş tarafından, dizinin oyuncuları Murat Ünalmış ve Bülent Polat'a takdim edildi.