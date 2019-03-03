Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 03.03.2019
  • Gazete

’ne döndü

Kendi’ne döndü
Bir dönem şarkıları dillere dolanan şarkıcı Kendi, isim değişikliği için mahkemenin kapısını çaldı. Gerçek ismi Nuray Ülker olan şarkıcı, 'Nuray Kendi' adını aldı. Geçtiğimiz gün yapılan mahkemede Nüfus Müdürlüğü'nün avukatı "Takdir mahkemenindir, kayden bir engel yoktur" açıklamasını yaptı. Davayı kabul eden mahkeme, davacının '' olan adının 'Nuray Kendi' olarak değiştirilmesinde karar kıldı.

ALİ OKTAY

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriKendi’ne döndü
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri