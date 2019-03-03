Kendi’ne döndü

Bir dönem şarkıları dillere dolanan şarkıcı Kendi, isim değişikliği için mahkemenin kapısını çaldı. Gerçek ismi Nuray Ülker olan şarkıcı, 'Nuray Kendi' adını aldı. Geçtiğimiz gün yapılan mahkemede Nüfus Müdürlüğü'nün avukatı "Takdir mahkemenindir, kayden bir engel yoktur" açıklamasını yaptı. Davayı kabul eden mahkeme, davacının 'Nuray Ülker' olan adının 'Nuray Kendi' olarak değiştirilmesinde karar kıldı.
ALİ OKTAY
ALİ OKTAY
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.