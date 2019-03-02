Perakende dünyasının her yıl heyecanla beklediği ve kazananların halkın verdiği yanıtlarla belirlendiği 'Türkiye'nin 1 Numaralı Markaları Araştırması'nın sonuçları belli oldu. Önceki gün düzenlenen törende açıklanan sonuçlar kimseyi şaşırtmadı.
'En Beğenilen Kadın Marka Yüzü Özel Ödülü'nü Burcu Biricik aldı. 'En Beğenilen Erkek Marka Yüzü Özel Ödül'ü ise Mavi Jeans ile Kıvanç Tatlıtuğ'un oldu.
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