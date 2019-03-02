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  • 02.03.2019
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Berrin Zorlu’dan gibi isimler tasavvuf ve İslam tarihi hakkında ders almaya başladı

Berrin Zorlu’dan ’e kadar birçok sosyetik sima, her perşembe günü ’daki bir rezidansta tasavvuf ve İslam tarihi hakkında ders almaya başladı.

Sosyetik öğrenciler

Cemiyet hayatının gözde isimleri, öğrencilik yıllarına geri döndü. Sosyetikler; Berrin Zorlu'nun önderliğinde son birkaç aydır her perşembe günü tasavvuf ve İslam tarihi dersleri alıyor. Zorlu Center'daki bir rezidansta Ahmet Turan Esin'den ders alan sosyetikler arasında Işıl Reçber, Burcu Erçil, Buket Taşdelen, Elif Gönlüm, Begüm Tacir, Berrin Okçu, Şule Argüder ve Aslı Şen gibi birçok ünlü sima var.

Yaklaşık 2 saat süren dersler konusunda sosyetik dostlarını teşvik eden Berrin Zorlu, "Kendimi geliştirmek ve bir şeyler katmak istiyorum" diyor. Bu derslerden sonra 'ya gidip Mevlana hakkında da daha geniş kapsamlı bir bilgi alan Zorlu, yine sosyetik dostlarıyla ziyareti de yapmıştı.

Reçber, önceki gün girdiği tasavvuf dersi çıkışı elinde defteriyle Zorlu Center'da işte böyle objektife takıldı.

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