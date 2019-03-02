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  • 02.03.2019
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'nin sevilen dizisi 'Bir ' geleneği yine bozulmadı

Zirvenin hakimi
Perşembe geleneği yine bozulmadı... 'nin sevilen dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova', önceki akşam ekrana gelen bölümüyle Tüm Kişiler, AB ve 20+ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yapım olmayı başardı.

Dizi; tüm de %13,93 izlenme oranı ve %30,58 izlenme payı; 'de %11,12 izlenme oranı ve %26,13 izlenme payı ve 20+ABC1'de %12,61 izlenme oranı ve %27,11 izlenme payı alarak 100 program arasında 1. oldu.

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