Perşembe geleneği yine bozulmadı... Atv'nin sevilen dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova', önceki akşam ekrana gelen bölümüyle Tüm Kişiler, AB ve 20+ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yapım olmayı başardı.
Dizi; tüm Kişilerde %13,93 izlenme oranı ve %30,58 izlenme payı; AB'de %11,12 izlenme oranı ve %26,13 izlenme payı ve 20+ABC1'de %12,61 izlenme oranı ve %27,11 izlenme payı alarak 100 program arasında 1. oldu.
Dizi; tüm Kişilerde %13,93 izlenme oranı ve %30,58 izlenme payı; AB'de %11,12 izlenme oranı ve %26,13 izlenme payı ve 20+ABC1'de %12,61 izlenme oranı ve %27,11 izlenme payı alarak 100 program arasında 1. oldu.
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