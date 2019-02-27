Süperstar Ajda Pekkan, önceki gece bir radyonun yemek programına katıldı. Yemekten önce basınla bir araya gelen şarkıcı, "Yakışıklı erkek mi? Yoksa zeki erkek mi?" sorusunu şöyle yanıtladı, "Zeki erkek tercih ederim. Zeki erkek bilgisi ile kendini yakışıklı gösterir, bilgi karizma katar..."

Ajda Pekkan, yakın dostları Behzat Gerçeker ve Gülben Ergen ile bol kahkahalı bir sohbet gerçekleştirdi.