Sosyetik gezgin çifti Şebnem ile eşi Celal Çapa, Hindistan'ın ardından rotasını Phuket'e çevirdi. Ünlü çifte renkli seyahatlerinde kızları Ceylan Çapa da eşlik etti. Çapa Ailesi, önceki gün de egzotik adada keyfe doydu.