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  • 27.02.2019
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Şebnem ile eşi , ’ın ardından rotasını Phuket’e çevirdi

Tayland'da hatıra pozu

Sosyetik gezgin çifti Şebnem ile eşi , 'ın ardından rotasını Phuket'e çevirdi. Ünlü çifte renkli seyahatlerinde kızları da eşlik etti. Çapa Ailesi, önceki gün de egzotik adada keyfe doydu.

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