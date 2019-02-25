Kasım 2018'de 7 aylık aranın ardından aşklarına üçüncü şansı veren Aslı Enver ile Murat Boz'dan büyük sürpriz… Boz, 2016'da başlayan aşk bir dargın bir barışık ilerlerken, geçen sene oyunculuğunun yanı sıra sesine de hayran olduğu Enver'le düet yapacağının sinyalini vermişti. Ancak ikili, ayrılınca düet projesi rafa kalktı.



KÜSLÜK BİTTİ ŞARKI GELDİ

Yeni albümünü bu yaz piyasaya çıkarmaya hazırlanan yakışıklı popçu, konuşulanlara göre Enver'le barışınca düet fikri de yeniden gündeme geldi. İkili, iddiaya göre yarım bıraktıkları işi tamamlamak için önümüzdeki günlerde stüdyoya girecek. Bir aşk şarkısını birlikte seslendirecekleri öğrenilen Enver ile Boz'un sürprizi bununla sınırlı değil… Ünlü çift, düet yapacakları romantik şarkının klibinde de birlikte oynayacak.



MEGASTAR'IN İZİNDEN…

Bu yaz evlenmeyi planlayan ikili, konuşulanlara göre klipte düğün görüntülerine de yer verecek. Ünlü popçuyla Boğaz hattında ev bakıp düğün hazırlıklarını sürdüren güzel oyuncunun, şan eğitimi aldığı da öğrenildi. Bu arada Tarkan da 'Beni Çok Sev' şarkısının klibinde eşi Pınar Tevetoğlu ile düğününden görüntüleri kullanmış ve ikilinin romantik sahneleri çok konuşulmuştu. Enver ile Boz ikilisi de yeni klipleriyle Megastar'ın izinden gidecek…

ŞAN DERSİ ALIYOR

Güzel oyuncu, rol aldığı diziden bulduğu boşlukta şarkıya hazırlanmak için şan dersleri alıyor.

Enver ile Boz'un klipte Tarkan gibi düğün görüntülerine yer vereceği konuşuluyor…