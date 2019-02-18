Türkiye gündemine 'Derdim Olsun' şarkısı ile oturan Reynmen, yine çokça konuşulacak. Üç haftada YouTube'da 112 milyon izlenme oranına ulaşarak güç bir rekora imza atan Reynmen, sahne fiyatını öylesine arttırmış ki ortalık karışacak. Daha önceleri YouTuber olan ve bu platforma komik videolar çeken Reynmen, 'Derdim Olsun' şarkısından sonra 22 bin euro yani 130 bin liraya sahne anlaşması yapmaya başlamış.

Daha şimdiden Almanya, Belçika ve Hollanda'da üç konser anlaşmasına imza atan Reynmen'in bu anlaşmalarını duyan sanatçılar da boş durmamış! Yurt dışında konserler veren Simge Sağın, Nihan Akın, Tuğba Yurt, Demet Akalın, Rafet El Roman ve İrem Derici gibi sanatçılar fiyatlarına zam yapmış.

Normalde bir saatlik konserinde 16 ile 18 şarkı arasında performans sergileyen birçok sanatçı, Reynmen'in böyle bir ücret talep etmesini eleştirmiş. Çünkü sadece bir şarkısı bilinen Reynmen'in bir saatlik sahne performansını nasıl ortaya koyacağı merak ediliyor. Megastar Tarkan'ın bile konserlerinde 100 bin euro yani yaklaşık 600 bin lira aldığı düşünülürse fiyatlarına zam yapan sanatçıların bence de haklılık payı var.



MİLYONLUK JEST

Bonkörlüğüyle gündemden düşmeyen Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin, 2017'de oyuncu Şükran Ovalı ile Roma'da dünyaevine girmişti. Uzun süredir sessizliğini koruyan ve magazin basınından uzak duran Caner Erkin, yine bonkör davranarak eşine G500 Mercedes Jeep hediye etmiş. Yaklaşık fiyatı 2 milyon lira olan araç için özel dizayn da yaptıran Caner Erkin, eşine servet değerinde sürpriz yapmış. Evliliklerinden bir kızları olan Erkin çiftine, yeni araçlarının hayırlı olmasını dilerim.



FAHRİYE'YE İZİN ÇIKMADI

Burak Özçivit'in kendisi gibi oyuncu eşi ve 7 aylık hamile olan Fahriye Evcen, geçtiğimiz haftalarda rahatsızlığından dolayı hastaneye kaldırılmıştı. Bir süre hastanede tedavi gören Evcen, daha sonra taburcu edilmişti. Doğumuna haftalar kalan Fahriye Evcen, doğumu Almanya'da yapmak istiyormuş. Kendisi de Almanya doğumlu olan Fahriye Evcen'in, hamilelik süreci biraz sıkıntılı sürdüğü için doktorlar güzel oyuncunun uçakla seyahat etmesine izin vermemiş. Hava yolu kurallarına göre 28. hafta ile 35. hafta arasında hamile kadınların doktor raporu ile uçmasına izin veriliyor. Ancak Evcen'e rahatsızlığından dolayı uçuş izni verilmeyince ikili şok yaşamış. Almanya'ya gitmek için kara yolunu bile düşünen Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, inşallah çocuklarını sağlıklı bir şekilde kucaklarına alır.



YALNIZ KUTLAMA

Evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaştığı iddia edilen; fakat her seferinde bunu yalanlayan Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne ayrı ayrı ülkelerde girmişlerdi. Hafta sonunu Bulgaristan'da çalışarak geçiren Serdar Ortaç'ın aksine İrlandalı eşi Loughnan, kuzeninin düğünü nedeniyle memleketine gitmişti. Fakat Sevgililer Günü'nde Serdar Ortaç'ın yanında olmayan Chloe, eşinin doğum gününde de onu yalnız bıraktı. Chloe Loughnan, 16 Şubat'ta 49 yaşına basan Serdar Ortaç'ın doğum gününü sade bir mesaj ile kutlamış. Her evlilikte sıkıntılar olabilir; ama böyle iki önemli günde Serdar Ortaç'ın yanında eşi yoksa bence Serdar'ın evliliğini sorgulaması lazım…



YENİ ROTA KÜBA

Karayiplerde bir ada ülkesi olan ve tarihiyle dünyaya adını kazıyan Küba'ya uzun süredir gitmek istiyordum. Geçtiğimiz hafta Tura Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Ayçin Arşin ve Banu Ergin PR Ajansı ev sahipliğinde Küba'yı gezme fırsatı yakaladım. 14 saatlik bir uçak yolculuğundan sonra Jose Marti Havalimanı'na indik. Araçlarımıza binip otele doğru giderken yolda adeta 1950 ve 1960'lı yıllara döndük. Rengarenk klasik otomobiller ve sokaklarda dans eden insanların mutluluğuna şahit olduk. Tabii Küba'ya gitmişken heykellerini, parklarını, beyaz kumlu plajlarını ve müzeleri görüp hareketli kültürü ve müziğine de kendimizi kaptırdık. Sokaklarda gezerken karşınıza Türkçe konuşan kişiler çıkabilir. Buraya çok fazla Türk turist geldiğini belirten Tura Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Arşin, 1 Mayıs'ta Küba'ya dünyanın her yerinden milyonların akın ettiğini de söyledi. Tabii hem Türkiye'den hem de Avrupa'dan binlerce Türk turisti de buraya taşıyorlarmış. Küba, bence mutlaka ölmeden görülmesi gereken yerlerin başında geliyor.

UFUK ÖZKAN-KUYTU KÖŞE