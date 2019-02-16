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  • 16.02.2019
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'nun tasarladığı spor giyim ve aksesuarların yer aldığı marka çocukları unutmadı

Çocukları unutmadı
Ece Vahapoğlu'nun sağlıklı yaşamayı sevenlerin ihtiyaçlarını düşünerek tasarladığı spor giyim ve aksesuarların yer aldığı fit21 markası, bu kez çocuk sporseverler için ürünler çıkardı. Çok yönlü kişiliğiyle tanınan Vahapoğlu, yeni koleksiyonu için yakın dostu Melda Kosif'in de aralarında olduğu arkadaşları ve onların çocuklarıyla pozlar verdi.

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