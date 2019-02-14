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  • 14.02.2019
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ile çiftinin oğulları Çapa, 4 yıllık aşkı ile 'da evlendi

Uzak diyarlarda evli barklı
Sosyetik Şebnem ile Celal Çapa çiftinin oğulları Emre Çapa, 4 yıllık aşkı Miray Beşli ile geçtiğimiz gün Hindistan'da evlendi. 'den kilometrelerce uzakta nikah masasına oturan ikiliye sosyal medyada tebrik mesajları yağdı. Beşli'nin nikah için tercih ettiği gelinlik ise kayınvalidesi Şebnem Çapa'nın 'Chez Bo 12' markasına aitti.

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HaberlerSaklambaç HaberleriŞebnem ile Celal Çapa çiftinin oğulları Emre Çapa, 4 yıllık aşkı Miray Beşli ile Hindistan'da evlendi
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